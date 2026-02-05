Descubren plantación de marihuana dentro de lujosa casa en Atenas

Una casa de lujo en Los Ángeles de Atenas, Alajuela, fue intervenida este jueves por las autoridades judiciales, al ser utilizada para la producción de marihuana.



El allanamiento, dirigido por la Fiscalía de Atenas, en coordinación con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), se da como parte de una investigación relacionada con una presunta organización criminal dedicada al cultivo ilícito de cannabis.

"Durante la diligencia se detuvo a una mujer de apellido Prado, quien formaría parte de una organización criminal dedicada a esta actividad ilícita.

"El inmueble de alto valor se encuentra dentro de una propiedad con una extensión aproximada de 1.000 metros cuadrados y era alquilado por el grupo investigado", indicó la Policía Judicial.

Plantas en ambiente controlado para mejorar producción.

Según las autoridades, varios espacios de la casa fueron modificados para facilitar el crecimiento y desarrollo de las plantas, mediante el uso de aislamiento térmico, ventilación especializada e iluminación artificial.



En el lugar se ubicaron cerca de 714 plantas de marihuana de diferentes tamaños, así como ventiladores, equipos de aire acondicionado, lámparas de luz blanca y extractores de aire. El recuento y análisis de la evidencia decomisada permanece en proceso.



El caso se mantiene en investigación dentro del expediente 26-000022-1104-PE, por infracción a la Ley sobre Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas.