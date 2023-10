¿Descontar penas con días de trabajo en la cárcel? Polos opuestos analizan este beneficio

Al preguntársele a Arias la importancia del ordinal 55, y qué pasaría si este se reformara o eliminara, la defensora indicó: "Tenemos cárceles que para nadie es un secreto que no satisfacen los fines mínimos de habitabilidad y permanencia. El no fomentar la actividad laboral o educativa en el contexto del Sistema Penitenciario no solamente impactaría el cumplimiento del fin de la pena. No vamos a tener personas que sean productivos y sería el encierro por el encierro".