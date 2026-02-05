Descalzo y en pañal: así fue encontrado niño de 3 años caminando solo por Sagrada Familia

Un niño de aproximadamente 3 años fue localizado caminando solo por las calles del barrio Sagrada Familia, al sur de San José, descalzo y vistiendo únicamente un pañal.



El hallazgo fue realizado la tarde de este miércoles por oficiales del Grupo de Apoyo Operacional (GAO) de la Fuerza Pública, quienes observaron al menor transitando a un lado de la carretera sin la compañía de ningún adulto. De inmediato, los agentes se acercaron al niño para brindarle auxilio y verificar su condición.

"El menor no presentaba signos visibles de heridas ni afectaciones aparentes de salud al momento de ser atendido. Posteriormente, los oficiales realizaron un recorrido por la zona y consultaron a vecinos y locales comerciales cercanos con el fin de ubicar a algún familiar, sin obtener resultados positivos", indicó Seguridad Pública.

Ante la imposibilidad de localizar a los responsables del menor, las autoridades coordinaron de inmediato con el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) para el resguardo y seguimiento correspondiente.



Al parecer, el niño se encontraba bajo la responsabilidad de una cuidadora junto a su hermana de 13 años.



El PANI confirmó a Teletica.com que el caso fue atendido de inmediato por la oficina local de Hatillo.

"Al parecer, el niño estaba bajo el cuidado de una vecina y no se dio cuenta de la salida. Tanto la mamá como el niño fueron atendidos ayer (miércoles) y se mantiene la investigación preliminar. No hay antecedentes de intervención y el niño quedó con su mamá", señaló la institución.

El caso se mantiene bajo investigación.