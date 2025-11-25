Desarticulan grupo de narcomenudeo que usaba a menores como “campanas” en Tirrases

La Policía de Control de Drogas (PCD) desarticuló un grupo de narcomenudeo que utilizaba a menores como “campanas” y vendía droga en las afueras de centros educativos.

Tres allanamientos simultáneos se realizaron en Tirrases de Curridabat como parte de un operativo que tenía como objetivo desmantelar a la organización, la cual operaba con violencia desde hace varios meses en la zona.

De acuerdo con la investigación, los sospechosos no solo mantenían puntos activos de venta, sino que imponían un nivel de control que preocupaba a las autoridades y a los vecinos.

Al parecer, el grupo utilizaba a menores de edad y realizaba ventas de droga a escasos metros de una escuela y un colegio de la comunidad.

Tras los allanamientos, la PCD detuvo a tres personas, una con antecedentes por violencia doméstica.

Otra con historial por robo agravado, portación ilegal de arma, lesiones y tenencia de drogas.

Y la tercera con registros por amenazas, robo con violencia y lesiones.

Un cuarto sospechoso permanece bajo investigación.

Las autoridades decomisaron crack, marihuana y cocaína; más de 800 mil colones en efectivo, 74 dólares y diversos utensilios utilizados para la preparación y dosificación de las sustancias.

Los detenidos fueron trasladados a las celdas judiciales mientras continúan las diligencias del caso.