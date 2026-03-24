Desarticulan banda narco que escogía casas al azar bajo amenazas para distribuir droga en Hatillo

Agentes judiciales ejecutan este martes una serie de allanamientos para desarticular una organización vinculada al tráfico de drogas que, presuntamente, utilizaba casas seleccionadas al azar bajo amenazas.



La acción es desarrollada por la Sección Especializada Antidrogas del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que realiza nueve allanamientos: ocho en el sector de la 25 de Julio (Aguantafilo) en Hatillo y dos en Sagrada Familia, como parte de un operativo orientado a desmantelar una estructura dedicada, en apariencia, al tráfico local de estupefacientes.



La investigación se inició en diciembre de 2025, tras la recepción de información confidencial que alertaba sobre la presunta actividad ilícita en estas comunidades la cual sería dirigida por la banda conocida como "Los Lara".

La banda es la encargada de la venta de droga en toda la zona.

Según la Policía Judicial, el grupo operaría al menos dos puntos de venta en vía pública en la Ciudadela 25 de Julio, donde varias personas estarían encargadas de comercializar sustancias como éxtasis, crack, cocaína, marihuana y ketamina.

"Estas labores, de acuerdo con lo indagado, serían supervisadas por un individuo de mayor jerarquía dentro de la organización, con el objetivo de controlar tanto la droga como el dinero.

"Las pesquisas también señalan que integrantes del grupo aparentemente seleccionaban viviendas al azar en el sector y, mediante amenazas, obligaban a sus ocupantes a permitir el uso de los inmuebles para dosificar la droga", señaló el OIJ.

Los allanamientos comenzaron a las 8:00 a. m. y, a esta hora (9:10 a.m.), los agentes continuaban con las inspecciones en los puntos intervenidos.



Las personas detenidas serán remitidas al Ministerio Público, donde se definirá su situación jurídica.

