Desaparece joven que se había metido a escuela porque “sicarios lo iban a matar”

La Delegación Regional de Cartago del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) pide colaboración de la ciudadanía para ubicar a Edwin Jesús Madrigal Fonseca, de 26 años, quien fue reportado como desaparecido el pasado martes 19 de agosto.

El joven fue visto por última vez el lunes 11 de agosto en el centro de Cartago.



Madrigal es recordado por un hecho ocurrido el 6 de agosto en la Escuela Rescate de Ujarrás, en Llanos de Santa Lucía, cuando ingresó corriendo y gritando que sicarios intentaban matarlo.

En medio del pánico, se encerró en un aula mientras una maestra atendía a un grupo de niños, lo que generó minutos de tensión y temor entre los estudiantes y el personal docente.



El director del centro educativo, Abelardo Calderón, detalló que la situación ocurrió al mediodía, durante la salida de los alumnos.

Oficiales de la Fuerza Pública de Llanos de Santa Lucía lograron detener al joven, sin que se registraran personas heridas. Aunque no portaba armas, se presume que en ese momento se encontraba bajo los efectos de alguna sustancia ilícita.

Edwin Madrigal cuando fue detenido en el centro educativo.



De acuerdo con fuentes policiales, Madrigal ha sido vinculado con varios robos en la zona. Tras el incidente en la escuela, no se volvieron a tener rastros de él, y su desaparición mantiene en alerta a las autoridades.



El OIJ pide a la población que, en caso de contar con información sobre su paradero, se comunique de manera confidencial a la línea 800-8000-645.

