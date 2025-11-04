Desaparece joven en Desamparados tras salir a pasear a su perra

Una joven desapareció la tarde de este lunes cuando sacó a pasear a su perra, en San Miguel de Desamparados.



La menor se llama Kenyi Valeria Ávalos Rodríguez y tiene 17 años. Rebeca Ávalos, su mamá, conversó con Teletica.com e indicó que su hija es muy hogareña y que es la primera vez que no regresa a casa sin avisar.

​"Según las cámaras que vimos de los vecinos, desde las 3:08 p.m. salió de la casa con la perrita, pero la última cámara que tenemos no nos deja ver más, no tenemos más visibilidad. Hemos ido a buscar más cámaras, pero no hay más", narró desesperada.

El animal que la acompañaba cuando salió de su casa es una perra "zaguate", grande pero bastante mansa. Es blanca y tiene una mancha café en la pata.

​"Solo vi ese video porque yo ayer estaba en el trabajo. Se ve donde ella sale con la perrita. En la noche no llegaba y yo me dirigí al OIJ y pusimos la denuncia. "A veces saca a la perrita, pero siempre la lleva cerca y regresa rápido. No sabemos nada de ella", agregó.

Ávalos interpuso la denuncia ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) horas después de la desaparición de Kenyi y ahora busca cámaras de la zona que hayan grabado el recorrido de su hija.

​"No sabemos nada. Me siento impotente. Es la primera vez que pasa algo así. Ella siempre me avisa, me manda fotos o la ubicación de donde está. Solo les pido, si alguien la ha visto que nos ayude a ubicarla", recalcó.

La madre explicó que la última vez que se comunicó con su hija fue este lunes en la tarde, cuando le envío un mensaje de texto recomendándole que se tomara un medicamento porque estaba con tos.

"Hablamos normal. Desde eso no me escribe ni se ve que se conecte. Fue lo último que hablamos. No sabemos nada de ella", terminó.



Si usted tiene información sobre el paradero de esta menor de edad, puede comunicarse al 800 8000645 del OIJ.