Desamparados: Bebé nace debajo de puente y es trasladado crítico junto a su mamá a hospital

Una mujer adulta dio a luz en condiciones precarias debajo de un puente la noche de este lunes en el sector de barrio Maiquetía, en San Rafael Arriba de Desamparados, San José.



De acuerdo con información confirmada por la Cruz Roja Costarricense a Teletica.com, la femenina se encontraba en periodo de embarazo y entró en labor de parto en el sitio en un punto de difícil acceso.

"La alerta ingresó a los servicios de emergencia a las 7:45 p.m., lo que movilizó unidades especializadas, incluyendo equipos de rescate y soporte avanzado en ruta, debido a la complejidad del terreno.

"Los rescatistas debieron realizar maniobras especiales para extraer tanto a la mujer como al recién nacido. Posteriormente, ambos fueron trasladados en condición crítica al Hospital Maternidad Carit", señaló la institución.

Según el reporte, la mujer habitaba debajo del puente donde ocurrió el suceso.



Las autoridades no brindaron mayores detalles sobre su identidad.

