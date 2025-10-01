Desagüe donde cayó niño en Purral sigue sin rejillas a cuatro días de la tragedia

Cuatro días después de la tragedia en la que el pequeño Leandro cayó a una alcantarilla en Purral de Goicoechea, el desagüe sigue sin sus respectivas rejillas de protección.

La Municipalidad de Goicoechea indicó que la responsabilidad de reparar la alcantarilla recae en el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi). Sin embargo, hasta el momento no han recibido respuesta por parte de la institución.

“Ante la necesidad y la eventualidad de lo ocurrido, debemos tomar muy en serio este tema. Entendemos que no solo es esta rejilla, sino muchas a nivel país. Si no responden, tendremos que hacerlo nosotros, como ya lo hemos hecho en años anteriores, pero necesitamos un aval por parte del Conavi”, explicó Fernando Chavarría, alcalde de Goicoechea.

En caso de que Conavi no conteste este miércoles, la municipalidad buscará una solución por la tarde, debido a la gravedad del asunto y con el objetivo de evitar otra tragedia.

Mientras tanto, al menos 160 personas de la Cruz Roja continúan la búsqueda del cuerpo del menor en varios ríos de la zona.

Chatarreras sin control: ¿Quién responde?

Por otra parte, surge preocupación por la responsabilidad de los dueños de chatarreras clandestinas o de aquellas que compran artículos sin exigir ninguna procedencia.

Aunque este tema está tímidamente regulado en la Ley General de Gestión Integral de Residuos, persisten dudas sobre el papel de las municipalidades y del Ministerio de Salud en su fiscalización.

De forma extraoficial, se señala que algunas chatarreras estarían exportando materiales a otros países, lo cual no está permitido por la ley.

En instituciones como el ICE, se reportan pérdidas millonarias cada año por el robo de cable. En el Congreso, se ha reiterado la necesidad de hacer cumplir la legislación vigente. En 2021, un proyecto impulsado por el entonces diputado David Gourzong intentó penalizar el robo de cable, pero no prosperó.