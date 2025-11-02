Derrape, choque y poste quebrado: así fue el accidente que paralizó Pedregoso de Pérez Zeledón

Un motociclista y el conductor de una vagoneta sobrevivieron a un aparatoso accidente ocurrido la tarde de este domingo en Pérez Zeledón.

El hecho se registró en Pedregoso, 150 metros al oeste de la escuela, en el sector conocido como el alto de la Y Griega.

Una cámara de seguridad captó el momento del choque. En el video adjunto, se observa cómo, por razones aún desconocidas, el motociclista derrapó y quedó debajo de la vagoneta.

El conductor de esta intentó esquivarlo, pero terminó impactando contra un poste de electricidad. El poste se quebró y cayó sobre la cabina del vehículo, provocando una explosión.

Unidades de Bomberos y Cruz Roja se presentaron en el sitio para atender la emergencia. Afortunadamente, ambos conductores fueron valorados por socorristas y no requirieron traslado a ningún centro médico, según confirmó la Cruz Roja a Teletica.com.

Bomberos entregó la escena al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), que se encargará de reparar el poste y restablecer el servicio eléctrico en la zona.