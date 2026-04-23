Sucesos
Derrame químico provoca evacuación preventiva en Hospital de Los Chiles
El fuerte olor obligó a evacuar de manera preventiva a pacientes encamados del área de hombres y niños.
El Cuerpo de Bomberos atendió este miércoles una emergencia por materiales peligrosos en el Hospital de Los Chiles, tras el derrame de un químico aún no identificado en el área de lavandería.
De acuerdo con el reporte oficial, el fuerte olor obligó a evacuar de manera preventiva a pacientes encamados del área de hombres y niños, mientras se establecía un perímetro de seguridad.
La Dirección del Hospital de Los Chiles confirmó que el incidente se produjo en uno de los servicios internos y que, como medida preventiva, se trasladó a algunos pacientes. La institución aseguró que la situación fue controlada en coordinación con Bomberos y que, hasta el momento, no se reportan personas afectadas.
El hospital mantiene un monitoreo constante y comunicó que se brindarán actualizaciones oportunas en caso de que surja nueva información relevante.