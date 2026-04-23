Derrame químico provoca evacuación preventiva en Hospital de Los Chiles

El C uerpo de Bomberos atendió este miércoles una emergencia por materiales peligrosos en el Hospital de Los Chiles , tras el derrame de un químico aún no identificado en el área de lavandería.

De acuerdo con el reporte oficial, el fuerte olor obligó a evacuar de manera preventiva a pacientes encamados del área de hombres y niños, mientras se establecía un perímetro de seguridad.

La Dirección del Hospital de Los Chiles confirmó que el incidente se produjo en uno de los servicios internos y que, como medida preventiva, se trasladó a algunos pacientes. La institución aseguró que la situación fue controlada en coordinación con Bomberos y que, hasta el momento, no se reportan personas afectadas.

El hospital mantiene un monitoreo constante y comunicó que se brindarán actualizaciones oportunas en caso de que surja nueva información relevante.