Derrame de material peligroso deja un herido en zona franca de Alajuela

Un trabajador resultó herido este jueves tras el derrame de un líquido corrosivo en la zona franca del Coyol, ubicada en el cantón central de Alajuela.

La emergencia fue atendida por el Cuerpo de Bomberos, que logró controlar y neutralizar el producto químico gracias a la activación del protocolo interno por parte del personal de la empresa.

El trabajador afectado sufrió heridas leves por contacto con el material peligroso y fue atendido por el médico de la compañía. Como medida preventiva, se evacuaron las instalaciones mientras se realizaban las labores de contención.

Una vez que el producto fue neutralizado, la empresa se encargó de su recolección y limpieza, siguiendo los procedimientos establecidos para este tipo de incidentes.

Las autoridades no reportaron más personas afectadas y destacaron la rápida respuesta de los equipos de emergencia.