Derrame de Diésel provocó aparatoso accidente en la Ruta 27

Según testigos, un derrame de Diésel provocó que primeramente un tráiler se tuviera que detener porque empezó a perder el control, un camión que venía detrás del tráiler intentó detenerse, pero terminó volcándose en la vía y finalmente un conductor de un automóvil Hyundai intentó frenar, pero no lo logró, y su carro terminó impactando al camión y a un microbús.

La Policía de Tránsito decidió dividir el carril Santa Ana-San José en dos para reanudar el doble sentido. El embotellamiento en el lugar es bastante importante.

Son al menos dos kilómetros de derrame de combustible, por lo que el Cuerpo de Bomberos trabaja en limpiar la escena para evitar más accidentes.

“Yo me encuentro con ese derrame de combustible en el carril derecho, y adelante mío va un cabezal, el cabezal se cruza a la izquierda y cuando intento usar el freno, ya estaba el diésel en las llantas y ya no pude hacer nada. Se me fue y le di a otro carro por detrás y eso provocó que mi carro se volcara”, comentó Olman Paniagua, conductor de camión involucrado.