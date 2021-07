Denunció a policías por supuesta golpiza, pero tiene nueve años esperando justicia

Esteban Rojas Valverde tiene nueve años esperando por un juicio en el Tribunal Penal de Goicoechea, pero ese proceso de ha suspendido en, al menos, siete ocasiones.​

Rojas tiene una demanda contra dos oficiales de la Fuerza Pública. Denuncia que estos funcionarios lo detuvieron sin razón alguna, lo "vapulearon" y le quebraron su mano derecha.

“En las cercanías de la delegación de Hatillo iba caminando con mi pareja hacia un bar, de repente apareció una unidad de Fuerza Pública. Sin preguntar nada me detienen, me esposan y luego me golpean hasta quebrarme la mano con las esposas”, dijo el afectado.