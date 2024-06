Denuncian presunta negligencia médica en muerte de joven de 17 años

Una madre denuncia que mala atención y presunta negligencia en la Clínica Marcial Fallas provocó la muerte de su hijo de 17 años.

“Nadie me va a regresar a mi hijo, pero queremos hacer conciencia de que esto no siga sucediendo, que otras personas no pasen lo que nosotros estamos pasando”, dijo Aña Cruz.

Es por eso que esta madre y su familia, decidieron levantar la voz y contar con lo que enfrentaron en dicha clínica.

El pasado 21 de mayo, acudió con su hijo al centro médico, porque este se aquejaba de dolor de pecho y palpitaciones cardiacas.

Sin embargo, denuncia que no le dieron la importancia necesaria y en cuestión de minutos fueron devueltos a la casa con acetaminofén y una inyección de la que hoy sospechan que le provocó la muerte.

“Si yo hubiera sabido que mi hijo iba a salir de esa manera, prácticamente me lo mataron, yo mejor hubiera, como en otras ocasiones, comprar medicinas, pagar un médico privado, y tal vez mi hijo estaría aquí hoy”, agregó la madre.

Cristofer, de solo 17 años de edad, empezó a sudar copiosamente, a tener malestar estomacal y vomitar sangre, haciendo realidad la pesadilla que buscó evitar cuando le dijo a su madre que lo llevara a la clínica ese mismo día por la mañana.

“Esto hay que frenarlo, hay que pararlo, ver qué se puede hacer porque es demasiado, ya es una negligencia de esa clínica”, indicó.

El menor murió en el parqueo del centro médico donde los doctores lo declararon sin signos vitales prácticamente forzados por la Fuerza Pública, aseguran sus familiares

“Nadie quería dar el reporte, ninguno quería presentar el reporte”, afirmó la mujer.

Telenoticias intentó hablar con el director de la clínica, el doctor Pedro González, pero no aceptó la solicitud de entrevista, se limitó a responder mediante correo electrónico donde indica que el paciente fue atendido y egresado, pero con la indicación de consultar en caso de deterioro de su condición.

El caso está ahora bajo investigación del OIJ.