Denuncian ofrecimiento de hasta un millón de colones por “jupa” de policías municipales

Las autoridades investigan el supuesto ofrecimiento de dinero a cambio de atentar contra la vida de oficiales de la Policía Municipal de Escazú, luego de una publicación realizada en redes sociales que contiene amenazas directas contra dos funcionarios.



Rodolfo Ibarra, vocero de ese cuerpo policial, confirmó que se trata de un posteo anónimo publicado en un grupo de Facebook, el cual ya fue denunciado ante las instancias judiciales correspondientes.

“La amenaza se da en una publicación en un grupo de Facebook, que publica de manera anónima, nosotros tenemos una idea de quién puede ser, dado lo que él denuncia, y por supuesto que los dos oficiales pusieron la denuncia ante el OIJ.

“La amenaza se dio, creemos que hay suficientes elementos para poder determinar la autoría. Sin embargo, esto no nos hace mella, los oficiales siguen trabajando normalmente y continuaremos como todos los días”, afirmó Ibarra.

El mensaje difundido en redes sociales señala textualmente:

“Ojo con este policía que anda sacando motos de las casas y las estalla y les baja las placas. Se paga por la jupa de este hijo de perra y por la jupa de Jairo el muni de Escazú (sic), 500 mil a un millón”. La publicación fue realizada en un grupo denominado 'Yo vivo en el verdadero Escazú'.

Este es el posteo publicado en Facebook.

Según Ibarra, el mensaje apareció el domingo y de inmediato los oficiales afectados acudieron al Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

“Cuando vimos la publicación, los dos oficiales se pusieron a disposición de las autoridades judiciales. Nosotros también pusimos las denuncias ante Facebook y al administrador de ese grupo.

“Estos controles vehiculares hacen que se sancione a conductores y, al parecer, uno de estos quedó resentido con la acción policial, es normal que algunos se dediquen a desinformar sobre los hechos”, manifestó Ibarra.

La Policía Judicial confirmó a Teletica.com que la denuncia ya fue asignada a la Sección de Delitos Varios.