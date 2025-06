Denuncian inacción de escuela tras agresión: “La herida era tan evidente que se le veía el cráneo”

Michelle González Chavarría es una madre de familia que denunció un caso grave de agresión contra su hijo en la Escuela Ascensión Esquivel Ibarra, en Alajuela. Según su queja, la institución no aplicó el protocolo correcto para estas situaciones y, más bien, le recomendaron que cambiara al menor de centro educativo.

“El pasado 20 de mayo, fui contactada por la profesora de mi hijo, quien me informó que había ocurrido un incidente. Lo minimizó, diciéndome que si yo quería podía ir a recogerlo o esperar a que se fuera en buseta. En ningún momento me indicó que se trataba de una caída fuerte, ni que mi hijo requería atención médica urgente. No se activó protocolo alguno, no se llamó a una ambulancia, y no se procedió conforme a lo que indica el reglamento.

“Cuando recogí a Luca, lo encontré desorientado, con una herida visible en la cabeza. Me dijo que otro niño lo había empujado y que se golpeó fuertemente el cráneo contra el concreto de un pasillo sin supervisión. La herida era tan evidente que se le veía el cráneo. Tuvimos que hacerle placas médicas. Todo esto, el mismo día en que falleció mi abuela”, posteó en redes la angustiada madre.

Según agregó, dos semanas después del incidente se reunió con la maestra, quien le aclaró que “la institución no lo consideró como una situación grave”.

Cuando ella pidió los videos de las cámaras de la escuela, dice que le negaron el acceso a estos, pero que se los “podían mostrar por debajo, como un favor personal”. Además, que le negaron atención psicológica para el menor.

“El profesor se negó reiteradamente a hacerlo. Lo hizo con una actitud de total indiferencia, sin empatía, sin mostrar el menor interés ni compromiso hacia el bienestar emocional de mi hijo. La directora insistió, la profesora también, y, sin embargo, él se mantuvo en su negativa absoluta. Fue tal la resistencia que la misma directora terminó sugiriendo que buscáramos a otra profesional, ya que él claramente no estaba dispuesto a cumplir con su rol.

“Esto no fue un malentendido. Fue una clara y consciente decisión de omisión y abandono emocional hacia un niño de 5 años, herido dentro de una institución educativa y sin ningún tipo de seguimiento posterior.

“En mi reunión con la directora, la actitud fue humillante, autoritaria y evasiva. Cuando expresé mi necesidad de ver el video, me abordó de forma no pasiva y con incomodidad evidente, lo cual solo me confirmó que hay intención de encubrimiento. La profesora encargada del Reglamento de Evaluación repitió el mismo argumento que la anterior: que si yo quería saber qué pasó, me fuera por los pasillos a preguntarle a la gente”, acotó la mujer.

Michelle asegura que seguirá denunciando no solo ante las autoridades del MEP, sino también a las demás instituciones que le puedan dar un apoyo, además, dijo que ya el OIJ tomó el caso.

“Quiero aclarar que esto no se trata del otro niño implicado. Este caso no busca señalar a un niño, sino visibilizar una falla institucional grave. Además, distorsiona el verdadero mensaje qué deseo transmitir: el derecho de los niños a estar protegidos y el deber de las instituciones a actuar con responsabilidad”, acotó González.

Denuncia completa de la madre en este enlace.

Qué dice el Ministerio de Educación Pública (MEP)

Teletica.com consultó sobre este caso al MEP y en la Dirección Regional de Alajuela explicaron que ya tienen conocimiento del hecho y defienden que en la escuela, supuestamente, sí aplicaron los protocolos al respecto.

“Se debe indicar que en su momento se realizaron las atenciones del protocolo correspondiente y además se le está dando seguimiento desde los docentes de emocionales”, destacó Francisco Corella, encargado DRE Alajuela.