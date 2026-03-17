Denuncian a trabajadora de CEN-CINAI por aparentes agresiones contra niño de 3 años

Autoridades investigan una denuncia por presuntas agresiones físicas y sexuales contra un niño de 3 años en un CEN-CINAI de Cartago.



El Ministerio de Salud confirmó, este martes, que la Dirección Nacional de CEN-CINAI activó de inmediato los protocolos institucionales tras recibir la notificación de una denuncia relacionada con una persona menor de edad en el establecimiento de San Juan Sur de Corralillo.

"Se procedió a la separación del cargo de la funcionaria presuntamente involucrada y se interpusieron las denuncias correspondientes ante las autoridades competentes, con el fin de garantizar la protección de la niñez y el debido proceso", indicó Salud.

Ante una consulta de Teletica.com, el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) indicó que ya recibió la denuncia y que se encuentra en una fase de investigación preliminar.

“Se coordinó con el hospital, se verificó que exista denuncia penal. Se está en la investigación preliminar que incluye evaluación del riesgo y valoración de la denuncia”, detalló la institución.

El PANI también informó que el lunes anterior se realizó una entrevista con la madre del menor y que este martes se lleva a cabo una visita a la casa, como parte del proceso de verificación.



Por su parte, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) indicó a este medio que las consultas sobre el caso deben ser remitidas al Ministerio Público; actualmente se encuentran en trámite.



De acuerdo con la denuncia presentada por la madre, su hijo, al parecer, fue víctima agresiones físicas en diferentes partes del cuerpo, incluyendo sus partes íntimas.

Las autoridades continúan con las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos.

