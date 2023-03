Denuncian a orientadora del CTP de Granadilla por agredir a madre de estudiante

“Yo estoy tratando de matricular a mi hijo en el 2023, como cualquier papá lo hizo, pero en ese colegio me le están negando la matrícula por nada, simplemente porque dicen que es orden del MEP y que ellos no pueden hacer nada más”, relató la madre.

“Me engañaron en el colegio, yo seguí el protocolo correspondiente y como mi hijo tenía que ir a convocatoria, pues no me recibieron los papeles de matrícula, le están negando el derecho al estudio, porque la excusa que me dieron fue 'no hay dónde colocarlo porque esa especialidad la quitaron y no hay para cuarto año'”, acotó la mamá.