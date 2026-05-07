Delincuentes roban vehículo con su conductor dentro y lo tiran del carro en plena fuga

Oficiales de la Fuerza Pública lograron capturar a dos sospechosos de robar un carro tipo pick-up y secuestrar a su propietario, un ciudadano chino residente en el país, durante un violento hecho ocurrido la noche del miércoles en Corredores, Puntarenas.



La emergencia fue reportada luego de que las autoridades recibieran una alerta sobre un hombre maniatado frente al sector de Aduana Nueva, en Kilómetro 53. Según el informe preliminar, la víctima fue interceptada cerca del restaurante Rancho Guaymí, sobre la carretera Interamericana Sur.

"Un automóvil sospechoso le cerró el paso al conductor y, acto seguido, dos hombres descendieron del vehículo y lo amenazaron con armas de fuego. Posteriormente, lo despojaron de sus pertenencias y ropa, para luego obligarlo a permanecer dentro de su propio automóvil mientras escapaban del sitio.

"Durante la huida, los sospechosos habrían lanzado al ofendido desde el vehículo cuando este aún se encontraba en movimiento, provocándole lesiones", señaló Seguridad Pública.

Tras recibir el reporte, los oficiales lograron ubicar el automóvil en las cercanías del cruce de Ciudad Neily, iniciando una persecución que se extendió por distintos sectores del centro de la localidad y la ruta hacia Los Cotos.



Las autoridades informaron que, durante la fuga, el vehículo estuvo a punto de atropellar a varios oficiales que realizaban controles frente a las instalaciones de la Fuerza Pública de Corredores.



La persecución concluyó en el barrio La Cartonera, donde el conductor perdió el control y colisionó contra una palmera. Tras el impacto, tres ocupantes intentaron escapar a pie; sin embargo, un operativo coordinado entre oficiales de la Fuerza Pública y el Grupo de Apoyo Operacional (GAO) permitió detener a dos de ellos.



Los detenidos fueron identificados como dos hombres de apellidos Gaitán y Buzano. El primero fue localizado cuando intentaba ocultarse en una casa, mientras que el segundo fue encontrado en las inmediaciones de una cancha de fútbol.



Según información policial, Buzano mantenía una causa judicial pendiente por presunta infracción a la Ley de Armas y Explosivos.



Durante la intervención, las autoridades decomisaron una pistola con cargador y nueve municiones.



La víctima fue trasladada en una patrulla al hospital de Ciudad Neily debido a una lesión en la cabeza.



Los sospechosos quedaron a las órdenes de la F﻿iscalía de Corredores y el caso quedó bajo investigación de la Policía Judicial.