Delincuente que asaltó adulta mayor en Heredia le provocó serias lesiones

La adulta mayor de Heredia, que el pasado 10 de octubre sufrió un asalto, ahora tiene dificultades para caminar debido a las secuelas provocadas por las agresiones.

En el video adjunto se puede observar el momento previo al asalto que sufrió Elena Delgado en el barrio Los Ángeles en San Francisco de Heredia a eso de las 5:20 de la tarde.

El hampón atacó por la espalda a la mujer de casi 80 años, que transitaba la calle de camino a su casa, ubicada a unos 100 metros del lugar del asalto.

“Lo único que recuerdo fue cuando caí al suelo nada más, yo no sentí que me agarraron ni nada, solo fue el guamazo que sentí y caí inconsciente, no sabía qué me había pasado, luego solo vi que no tenía el bolso”, relató Elena Delgado.