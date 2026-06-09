Delincuente dispara en la cara a oficial en Desamparados y huye tras robarle el arma

Un oficial de seguridad de la Municipalidad de Desamparados resultó gravemente herido tras recibir un disparo en el rostro durante un violento asalto ocurrido la mañana de este martes en las instalaciones de la Villa Olímpica.

Según confirmó la Cruz Roja Costarricense, el incidente fue reportado a las 9:13 a. m. Los equipos de emergencia atendieron a un hombre adulto con una herida por arma de fuego a nivel facial, quien posteriormente fue trasladado en condición crítica al Hospital San Juan de Dios.

David Hidalgo Porras, coordinador del Área de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Desamparados, confirmó a Teletica.com que el funcionario se encontraba en la entrada principal de la Villa Olímpica cuando fue interceptado por un sujeto armado.

"En la Villa Olímpica de Desamparados es interceptado uno de nuestros oficiales de seguridad interna de edificios por un antisocial que viene del sector de Dos Cercas. Ingresa e inmediatamente lo encañona y le dispara en el pómulo izquierdo a nuestro oficial y le roba el arma, huyendo de nuevo hacia el sector de Dos Cercas", señaló Hidalgo.

Tras el ataque, cuerpos policiales desplegaron un operativo para intentar localizar al sospechoso.

"Nuestros compañeros de la Policía Municipal y Fuerza Pública están realizando un operativo en la zona para dar con el sujeto que hizo este acto", agregó Hidalgo.

Las circunstancias del hecho permanecen bajo investigación por parte de las autoridades judiciales y policiales.