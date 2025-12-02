Delincuente armado se brinca mostrador para asaltar local de pollos en Desamparados

Un hombre armado ingresó a una venta de pollo en Desamparados y, tras brincarse el mostrador, amenazó a la dependiente para asaltarla en cuestión de segundos.



El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) pide ayuda a la ciudadanía para hallar al sujeto que aparece en el video adjunto, requerido por el delito de robo agravado.

"El incidente ocurrió el 19 de octubre del 2025 a las 4:26 p. m., cuando el sospechoso habría ingresado al establecimiento, intimidado con un arma al dependiente y tomado el dinero de la caja registradora", indicó la Policía Judicial.

Las autoridades describen al individuo como un hombre de contextura media, aproximadamente de 1.80 metros de estatura, tez morena y cabello negro. Al momento del hecho, vestía un suéter verde, short amarillo y tenis negros con blanco.



El OIJ solicita a cualquier persona que cuente con información comunicarse de manera inmediata al 800-8000645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial.

