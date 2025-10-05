“Déjenlos pasar, son los papás”: Desgarradora escena tras triple homicidio en Pavas

Un video que circula en redes sociales muestra el dolor y la frustración de los padres de un joven asesinado en Pavas, al ver el cuerpo de su hijo tendido en la calle y no poder llegar hasta él.



Debido a que era una escena del crimen, con tres jóvenes asesinados, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se encontraba recolectando la evidencia necesaria y el lugar no se podía alterar. Por esa razón, los papás no podían ver el cadáver de su hijo y fueron interceptados por los oficiales, quienes les trataban de explicar la situación.



“Son los papás, déjenlos pasar”, le gritaban los presentes a los oficiales, mientras su padre, claramente afectado, trataba de intentar acercarse a su hijo, ya sin vida en el suelo, cubierto por una sábana blanca.



El video, que se hizo viral en redes, mostró indignación de las personas, algunos escribieron: “un padre no debe nunca enterrar a sus hijos, eso va contra la ley de la naturaleza, si usted anda en malos pasos, salga de ahí lo más rápido que pueda, lo que le espera es la muerte o la cárcel”.



De acuerdo con el OIJ, las víctimas fueron identificadas como Hernández, de 28 años; Espinoza, de 22; y Fallas, de 29, quienes murieron en el sitio producto de múltiples heridas de bala.



El ataque ocurrió alrededor de las seis de la tarde en el sector de la terminal de Lomas del Río, donde, según lo detallado, los tres hombres se encontraban dentro del comercio cuando los sicarios llegaron al lugar y abrieron fuego contra ellos.