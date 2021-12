¿Dejará su casa sola estas vacaciones? Tome en cuenta estos consejos

Durante este año, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) atendió más de 1.500 robos a viviendas, por lo que la policía ahora llama a la población a la cautela, especialmente a quienes, durante esta época, vayan a dejar su casa sola.

Esa cifra de denuncias por robos y hurtos a casas se registró entre enero y noviembre de este año, según la sección de robo a viviendas del OIJ.

Y, aunque la cifra de este año es menor a la del año pasado (1.650 casos), la policía recomienda elevar las medidas de seguridad durante esta temporada de vacaciones.

“Aunque suene un poco trillado, el tema de no dejar las luces encendidas todo el día, tener la comunicación directa con un vecino. Si compra artículos con los aguinaldos, no dejar las cajas vacías de estos artículos de gran valor en las aceras para que lo recojan los camiones de basura, así no alerta a los delincuentes de las cosas nuevas que compró”, explicó Danilo Aguilar Gamboa, de la sección de robos del OIJ.