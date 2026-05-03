Dejan tirados más de mil medicamentos en pleno centro de San José

Oficiales de la Fuerza Pública decomisaron más de 1.000 unidades de medicamentos que fueron encontradas abandonadas en el Parque La Merced, en San José, durante un patrullaje preventivo realizado en la zona.

El hallazgo se produjo cuando los oficiales inspeccionaron el sitio y ubicaron una amplia variedad de productos farmacéuticos, entre ellos antibióticos, analgésicos, antihipertensivos, antifúngicos y medicamentos de uso controlado como clonazepam, además de fármacos de alta demanda como amoxicilina, ibuprofeno y diclofenaco.

En el sitio se ubicaron tabletas, cápsulas, sobres, envases y productos tópicos, los cuales se presume fueron abandonados por algún sospechoso al notar la presencia policial.

De acuerdo con autoridades sanitarias, este tipo de hallazgos representa un riesgo para la salud pública debido a la posible manipulación inadecuada, el consumo sin prescripción médica o la venta ilegal de estos productos.

Los oficiales procedieron al aseguramiento de los medicamentos, que quedaron bajo custodia policial para su remisión a las autoridades competentes, quienes determinarán su manejo y disposición final conforme a la normativa vigente.

La Fuerza Pública hizo un llamado a la ciudadanía a no adquirir medicamentos en la vía pública ni de procedencia dudosa, así como a denunciar cualquier actividad sospechosa relacionada con la venta ilegal de fármacos.



