Dejan libre y con medidas cautelares a sospechoso de atropello mortal en Santa Cruz

El Juzgado Penal de Santa Cruz, Guanacaste, dejó en libertad e impuso medidas cautelares a un hombre de apellidos Vatland Méndez, sospechoso de atropellar y causar la muerte de dos personas, además de dejar varios heridos en un accidente que ocurrió el domingo.

La Fiscalía investiga al imputado dentro del expediente 26-000014-0800-PE por los presuntos delitos de homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas.

Según informó el Ministerio Público, tras verificar que el sospechoso cuenta con arraigos procesales laborales, familiares y domiciliarios, se solicitaron en su contra las siguientes medidas cautelares: impedimento de salida del país, entrega del pasaporte, obligación de firmar una vez al mes y mantener domicilio fijo.

La solicitud fue acogida por el Juzgado en una audiencia realizada la noche del domingo.



Trascendió que, al momento de su captura, al conductor se le realizó una prueba de alcoholemia y esta dio positiva.

En imágenes que circulan en redes sociales se observa cómo el vehículo irrumpe de manera violenta contra un grupo de personas, generando escenas de pánico y desesperación.

Al llegar al sitio, los cuerpos de emergencia confirmaron el fallecimiento de un menor de 12 años y de un hombre adulto, quienes fueron declarados sin signos vitales en la escena. Además, otro hombre fue trasladado en condición crítica a la Clínica de Santa Cruz.

Cinco personas más fueron atendidas por los socorristas y se encontraban en condición estable, por lo que no requirieron traslado a un centro médico.