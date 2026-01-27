Dejan libre a padrastro sospechoso de violar y embarazar a niña en Guácimo: ¿Qué dicen PANI y MEP?

La Fiscalía Adjunta de Pococí investiga a un hombre de apellidos Padilla Granados, señalado como sospechoso de violación calificada en perjuicio de una niña de 11 años, quien producto de la agresión quedó embarazada y actualmente cursa cuatro meses de gestación. El sujeto sería su padrastro.

Pese a que el Ministerio Público solicitó prisión preventiva como medida cautelar, el Juzgado Penal rechazó la petición y lo dejó en libertad, imponiéndole restricciones como mantener domicilio fijo y trabajo, no molestar ni perturbar a la víctima, no ingresar al barrio donde ella reside y no acercarse a menos de un kilómetro de la menor, su casa o su centro educativo.

La Fiscalía apeló la resolución y está a la espera de que se programe una nueva audiencia en el Tribunal Penal para reiterar la solicitud de prisión preventiva.

El hecho trascendió el fin de semana, cuando la menor fue atendida en el Hospital de Guápiles.

Desde el Ministerio de Educación Pública (MEP) se informó que, en principio, el centro educativo en Guácimo sospechó que los cambios físicos de la estudiante se debían a un aumento de peso. Por ello, a finales del año anterior enviaron una referencia a la madre para que llevara a la niña a un centro de salud. Fue en esa valoración donde se confirmó el embarazo y se activó el abordaje institucional.

El Patronato Nacional de la Infancia (PANI) indicó que el caso ingresó mediante el enlace con el 9-1-1 el miércoles pasado. Se coordinó para que la madre llevara a la niña al hospital y se presentó la denuncia judicial. La institución aseguró que no existían antecedentes de intervención previa.

Actualmente, la menor permanece hospitalizada y el PANI solicitó valoración por parte de especialistas en ginecología.

El caso continúa bajo investigación de la Unidad de Género de la Fiscalía de Pococí.