Dejan en libertad a sospechoso de atropellar y matar a joven embarazada en Cañas

El conductor de un vehículo liviano, sospechoso de atropellar y matar a una joven embarazada en Cañas, Guanacaste, fue puesto en libertad.



Los hechos ocurrieron durante la noche del pasado martes 21 de abril, alrededor de las 11 p. m., en la Ruta 1, un kilómetro al norte de la entrada de Upala.



De acuerdo con información del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), cuatro personas se desplazaban en dos motocicletas (dos ocupantes en cada una) cuando, por razones que se investigan, fueron colisionadas por un vehículo que las impactó por la parte trasera.



A raíz del choque, los ocupantes cayeron sobre la carretera. En el sitio falleció Nancy Noelia Castro Rojas, de 18 años, quien tenía cinco meses de embarazo. Las otras tres personas involucradas, dos hombres y una mujer, fueron trasladadas a un centro médico en Liberia para su atención.



El conductor del vehículo, de 41 años, dio positivo a la prueba de alcoholemia, por lo que fue detenido y puesto a las órdenes del Ministerio Público.

“En respuesta a su solicitud, la Fiscalía de Cañas confirmó que investiga a un hombre de apellido Segura, como sospechoso de cometer los delitos de homicidio culposo y conducción temeraria.

“A solicitud del despacho, el imputado debe cumplir las medidas cautelares de mantener domicilio fijo, impedimento de salida del país, presentarse a firmar una vez al mes y no conducir vehículos bajo los efectos del alcohol. Estas medidas fueron otorgadas por el Juzgado Penal de la zona por toda la duración del proceso”, indicó el Ministerio Público.

El día del accidente, Nancy cumplía 18 años de edad y regresaba a su casa en Bijagua de Upala junto a unos amigos, con quienes había celebrado su natalicio.



La joven era estudiante del Cindea de Bijagua, institución que, a través de sus redes sociales, lamentó lo ocurrido.





El caso se mantiene en investigación dentro del expediente 26-000364-0073-PE.

