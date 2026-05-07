Dejan en libertad a sospechosas de extorsionar al alcalde de Montes de Oca

Dos mujeres detenidas como sospechosas de extorsionar al alcalde de Montes de Oca, Domingo Argüello, quedaron en libertad.

Así lo confirmó el Ministerio Público este jueves, tras una consulta de Teletica.com.

“En respuesta a su solicitud, la Fiscalía Adjunta de San José informó que solicitó medidas cautelares no privativas de libertad, en contra de las sospechosas del delito de extorsión. No obstante, el Juzgado Penal de Turno Extraordinario rechazó el requerimiento.

“El Ministerio Público apeló la resolución, por lo cual ahora espera a que se programe una nueva audiencia, en la que el despacho reiterará su solicitud. El Juzgado Penal ordenó la libertad”, indicó la institución.

Las sospechosas, de 43 y 21 años, fueron detenidas la mañana del pasado martes por agentes de la Sección de Delitos Varios del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), en Hatillo y Desamparados, en San José.



De acuerdo con el informe judicial, la investigación inició a mediados de febrero de este año, luego de que el ofendido interpusiera una denuncia en la que indicó que, presuntamente, estaba siendo extorsionado por varias mujeres.



Según las autoridades, al parecer, las sospechosas utilizaron distintos medios para exigir el pago de una suma considerable de dinero, a cambio de no divulgar información de carácter sensible.



El alcalde de Montes de Oca, Domingo Argüello, se refirió al caso mediante sus redes sociales.

“Fui víctima de un hecho delictivo: una extorsión, de personas que se aprovecharon de mi condición de figura pública y política. Lejos de callar, lejos de ceder, y lejos de actuar al margen de la ley, actué como corresponde: denuncié de manera oportuna, formal y voluntaria ante el Organismo de Investigación Judicial”, manifestó Argüello.

El caso se mantiene en investigación bajo la causa 26-004315-0042-PE.

