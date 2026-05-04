Definen nueva audiencia contra "Macho Coca" para analizar proceso de extradición

El Tribunal de Apelación de Sentencia del Segundo Circuito Judicial de San José ordenó una nueva audiencia para analizar el proceso de extradición contra Gilbert Bell Fernández, alias “Macho Coca”.



En principio, la solicitud de extradición fue rechazada por el Tribunal Penal de Limón.



Sin embargo, el Ministerio Público presentó una apelación en virtud de que el argumento dado por el Tribunal Penal de Limón es contrario a las resoluciones emitidas por la Sala Constitucional, las cuales permiten la extradición por hechos ocurridos antes de la reforma a la ley.



La audiencia está prevista para el 27 de mayo.



Bell Fernández es requerido por las autoridades de Estados Unidos por presunto tráfico internacional de drogas y actualmente se mantiene en prisión preventiva por este y otro proceso en su contra.

