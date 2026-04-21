Defensores del caso Altamar denuncian restricción de ingreso de botellas no plásticas en juicio

Abogados defensores del caso Altamar , que investiga delitos de narcotráfico, reclamaron este lunes la restricción que les impide ingresar botellas de agua que no sean de plástico a las salas de juicio.

La medida responde a una directriz emitida el pasado 20 de marzo por el Departamento de Administración del Primer y Tercer Circuito Judicial de San José. En la circular N.° 03-2026, firmada por el licenciado Esteban Solano Alvarado, se establece que, con el fin de evitar riesgos de seguridad y proteger las instalaciones, se restringe el consumo de alimentos y bebidas dentro de las salas de juicio y reuniones, incluyendo el ingreso de botellas o recipientes con líquidos.

El juicio por el caso Altamar estaba programado para iniciar este lunes, pero se suspendió debido a problemas de salud de dos defensores. Sin embargo, tres abogados aprovecharon la ocasión para solicitar que se les permita ingresar botellas de agua que no sean necesariamente de plástico.

Durante la audiencia, la jueza presidenta del Tribunal Penal expresó que compartía la posición de los abogados y que conversaría el tema con el personal de seguridad.



Por su parte, Telenoticias consultó al Departamento de Prensa del Poder Judicial sobre esta directriz, pero al cierre de edición se informó que la respuesta aún estaba en trámite.