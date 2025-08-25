Defensora de los Habitantes lamenta asesinato de primo: “La violencia llegó a nuestras vidas”

La Defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank, expresó públicamente el dolor de su familia tras el asesinato de su primo, Jermaine Eduardo Cruickshank Edwards, de 40 años, ocurrido la noche de este domingo en Limón.

“Hoy la violencia llegó a nuestras vidas. Esta noche nos unimos a las tantas familias limonenses, costarricenses, que viven el dolor de perder a un ser querido por la inseguridad que está destrozando nuestras comunidades.

"Hoy soy una más que pide a Dios fortaleza, por mi tía, por mis primas y primos, por sus hijos, por sus tíos”, manifestó la Defensora.

De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el hecho les fue reportado a las 7:11 p. m. en un bar restaurante ubicado cerca del estadio Juan Gobán.

La víctima se encontraba en el lugar cuando dos hombres llegaron en motocicleta; uno de ellos descendió, ingresó al local y le disparó en múltiples ocasiones.

"El ofendido se encontraba solo en un bar restaurante cuando, al parecer, un sujeto ingresó armado y, por razones que se desconocen, le disparó en varias ocasiones en espalda y cabeza para luego huir del sitio", dijo la Policía Judicial.

Cruickshank Edwards, hijo del ya fallecido exdiputado limonense Eduardo Cruickshank, estaba casado y era padre de dos adolescentes.



El caso está en investigación para esclarecer los hechos y dar con los responsables del asesinato.

