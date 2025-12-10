Defensa de “Pecho de Rata” insiste en detener envío a EE. UU.

Este miércoles, a las ocho de la mañana, se realizó la audiencia de apelación por el proceso de extradición de Edwin Danney López Vega, conocido como “Pecho de Rata”.

El imputado no estuvo presente en la diligencia, ya que intentaba contraer matrimonio dentro del centro penal donde permanece recluido. El viceministro de Justicia y Paz, Nils Ching, confirmó que la solicitud para celebrar el matrimonio sí fue presentada, pero finalmente fue rechazada por la institución.

Argumentos de la defensa

Mientras tanto, en el Segundo Circuito Judicial de San José se discutían los alegatos de la defensa para evitar que López sea enviado a Estados Unidos, donde es requerido por delitos de narcotráfico y conspiración.

Su abogado, Andy Jack Sánchez, expuso cuatro puntos principales para frenar la extradición, aprobada el pasado 7 de octubre. Entre ellos, señaló que la ley no debería aplicarse de forma retroactiva, pues los hechos que se le atribuyen habrían ocurrido antes de que entrara en vigencia la reforma que permite extraditar a costarricenses.

Además, argumentó que los presuntos delitos relacionados con narcotráfico podrían haber sido castigados con condenas impuestas en el país entre 2004 y 2015.

Posición del Ministerio Público

Por su parte, el representante del Ministerio Público, Elías Carranza, indicó que la solicitud presentada por Estados Unidos cumple con todos los requisitos del acuerdo de extradición para que López Vega sea enviado a territorio norteamericano y enfrente los cargos en su contra.

Los jueces del Tribunal de Apelación del Segundo Circuito Judicial tienen 15 días hábiles para determinar si la extradición queda en firme o si se debe realizar alguna modificación a la aprobación emitida el pasado 7 de octubre.

La defensa confirmó que no descartan acudir a otras instancias, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para intentar frenar el envío.