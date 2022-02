Defensa de Marcel Hernández pide que se absuelva de toda pena

El abogado defensor de Marcel Hernández pidió al tribunal que se le absuelva por los delitos de violación que se le acusan y de abuso sexual por relaciones consentidas impropias.



Para la defensa, el relato de la víctima es falso y no coincide con las pruebas presentadas.

“Los exámenes médicos forenses no muestran señalas de lesiones en ninguna parte del cuerpo, ni en los genitales de la víctima. Y no puede acreditarse el relato de ella con los hallazgos científicos porque no concuerdan, los hechos, como la ofendida lo indica, jamás ocurrieron y todo es mentira”, dijo el abogado de Marcel Hernández.