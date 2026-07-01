Defensa de "Macho Coca" apela criterio de oportunidad en proceso de extradición

La defensa de Gilbert Bell Fernández, conocido como "Macho Coca", presentó una apelación contra el criterio de oportunidad que recientemente fue aprobado por el Tribunal Penal de Limón (ver video adjunto de Telenoticias).

La gestión forma parte del proceso de extradición que se tramita en su contra por el presunto delito de narcotráfico.

Actualmente, Bell figura en Costa Rica como sospechoso en una investigación por presunto robo de combustible. Según explicó Manrique González, su abogado, la causa ya contaba con una acusación presentada; sin embargo, el Tribunal ordenó suspender el proceso.

Además, la defensa sostiene que la resolución que autorizó la extradición de Bell estableció requisitos procesales, entre ellos que la entrega se realice de forma diferida, es decir, una vez que concluyan los procesos judiciales que mantiene abiertos en Costa Rica. Este aspecto es cuestionado por la defensa, que lo considera una ilegalidad.

Por otra parte, trascendió que las promesas de extradición correspondientes al proceso contra Bell ya se encuentran en el país y ahora corresponde al Tribunal Penal de San José analizarlas.

Mientras tanto, para el próximo 26 de julio está programada una audiencia en la que se conocerá la apelación presentada por la defensa.