Decomisan más de 26 kilos de marihuana y ₡3 millones tras persecución policial en Moravia

La Policía Municipal de Moravia decomisó más de 26 kilos de marihuana, teléfonos celulares y cerca de ₡3 millones en efectivo durante un operativo preventivo realizado la noche del viernes en el sector de Los Robles.



La intervención inició cuando oficiales municipales, junto con la Unidad Canina y la Unidad de Tránsito, intentaron abordar un vehículo en el que viajaban dos personas.



Según informó la municipalidad, el conductor ignoró la señal de alto y huyó del lugar. Los oficiales dieron seguimiento al vehículo.



Minutos después, los ocupantes ingresaron a un condominio ubicado en las cercanías. Los policías lograron intervenir el automotor dentro del lugar.





Durante la acción, uno de los sospechosos intentó escapar a pie. Los oficiales lo capturaron pocos metros después.



Las autoridades decomisaron 53 paquetes de marihuana con un peso aproximado de 500 gramos cada uno. También ubicaron un paquete adicional de 150 gramos de la misma droga.



Además, los oficiales encontraron teléfonos celulares y cerca de ₡3 millones en efectivo.



La Policía Municipal indicó que los detenidos son dos ciudadanos costarricenses. Ambos cuentan con antecedentes y expediente criminal.



La información fue remitida a las autoridades judiciales. La Fiscalía coordinó el traslado de los sospechosos al Segundo Circuito Judicial de San José para el respectivo proceso.



La municipalidad aclaró que los hombres no eran residentes del condominio al que ingresaron. Según el reporte, utilizaron el sitio para intentar evadir la acción policial.



Las autoridades señalaron que el resultado responde al trabajo preventivo y a la coordinación entre las distintas unidades operativas.

