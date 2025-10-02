Decomisan gran cantidad de droga en casa de funcionario municipal de Alajuelita

La Fuerza Pública decomisó una importante cantidad de droga en una vivienda ubicada en Tejarcillos de Alajuelita, propiedad donde reside un funcionario de la Municipalidad local, identificado con el apellido Calderón.

El operativo fue ejecutado por oficiales de la Fuerza Pública en conjunto con la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal del Ministerio de Seguridad Pública. En el lugar se encontraron 350 dosis de crack, marihuana y cocaína, además de ¢321.000 en efectivo.

Durante la intervención, las autoridades también hallaron prendas del funcionario y un reconocimiento que habría recibido dentro de la institución municipal.

Consultada por Telenoticias, la Municipalidad de Alajuelita indicó que no ha recibido notificación oficial sobre el decomiso por parte del Ministerio de Seguridad Pública. No obstante, ya iniciaron el análisis interno del caso.

“Nos enteramos por lo que ustedes nos comunican, pero ahora lo que viene es abrir un proceso administrativo para investigar según corresponda, para que la administración pueda tomar las gestiones correspondientes”, explicó Teresita Zúñiga, encargada de prensa de la Municipalidad de Alajuelita.

El operativo se extendió por toda la comunidad de Los Pinos, en Tejarcillos, como parte de las acciones de contención que realizan los cuerpos policiales en Alajuelita, uno de los cantones con mayor incidencia de hechos violentos desde 2022.