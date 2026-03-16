Decomisan cilindro "podrido" que explotó el sábado en planta envasadora de Alajuela

Steven Umaña, investigador del Cuerpo de Bomberos, decomisó, este lunes, el cilindro de gas que explotó el sábado anterior en Alajuela (ver video adjunto).

La emergencia, ocurrido en barrio La Plywood, dejó a tres colaboradores de esa planta de gas LP con diversas heridas.

Este lunes, personal de Ingeniería de Bomberos y del Ministerio de Salud efectuaron una inspección sorpresa en dichas instalaciones.

Según lel reporte preliminar, el ciclindro incautado estaba en malas condiciones, "podrido", debido a que su vida útil ya se había cumplido.

"Durante el proceso de llenado, se da un fallo mecánico en la parte baja de este, lo que produce una explosión, básicamente, un daño mecánico: se genera la nube, donde se da el intercambio de la fase líquida a la gaseosa, y el recipiente sale expulsado a través del techo y cae a unos 47 metros de distancia", detalló el funcionario.

El envase de 100 libras fue retirado por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) y quedará bajo custodia de Ingeniería de Bomberos.

La investigación sigue en curso.