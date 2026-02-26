Decomisan cientos de paquetes con cocaína dentro de contenedores procedentes de Ecuador

Un total de 643 paquetes con cocaína fueron decomisados en la terminal portuaria de Moín, en Limón, dentro de dos contenedores procedentes de Ecuador.



El hallazgo se realizó en la terminal de APM Terminals, donde autoridades costarricenses, en apoyo con las estadounidenses, lograron interceptar la carga en tránsito hacia Europa.

“En APM Terminals, en puerto Moín, Limón, se logró interdictar dos contenedores que trasegaban en conjunto 643 paquetes con cocaína, estos contenedores procedían de Ecuador e iban al puerto de Valencia en España. Este es un gran golpe de nuestras autoridades en esta importante terminal portuaria”, dijo Mario Zamora, ministro de Seguridad.

Según Zamora, la droga no fue cargada en territorio nacional ni tenía como destino final el país, sino que utilizaba la terminal portuaria como punto de escala logística dentro de la ruta marítima establecida.



La carga ilícita fue detectada mediante el sistema de escaneo instalado en la terminal, lo que permitió activar los protocolos de inspección correspondientes e identificar los paquetes con droga.



De acuerdo con el Ministerio de Seguridad, el decomiso se relaciona con la modalidad conocida como “rip off”, utilizada por estructuras criminales para contaminar contenedores con droga sin el conocimiento del exportador o consignatario legítimo.

