Decomisan celular a alcalde de Coto Brus en operativo por presunta defraudación fiscal

La Sección Anticorrupción del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) decomisó este jueves el teléfono celular del alcalde de San Vito de Coto Brus, Rafael Ángel Navarro Umaña, como parte de una investigación por el presunto delito de defraudación fiscal.



Según explicó el director del OIJ, Randall Zúñiga, la diligencia se efectuó en el marco de varios allanamientos que tenían como objetivo detener a al menos dos personas señaladas como intermediarias en un esquema para eliminar deudas en los sistemas del Ministerio de Hacienda.

“Este caso se remonta hace unos meses en los cuales se logró detener a una mujer que se dedicaba a eliminar deudas en los sistemas de Hacienda. El día de hoy se detuvo a quienes fungían como intermediarios para que se pudieran hacer estas eliminaciones en las cuentas”, detalló Zúñiga.

Zúñiga añadió que se practicó el decomiso de celulares a varias personas presuntamente vinculadas, entre ellas abogados, contadores y el dirigente municipal.

“De acuerdo con la investigación, estas personas habrían solicitado la cancelación o eliminación sin pagar nada por deudas que tenían ante Hacienda”, agregó Zúñiga.

Teletica.com intentó obtener una reacción por parte del alcalde de Coto Brus; sin embargo, esto fue lo que dijo a través de la oficina de la alcaldía:

"Me dice el señor alcalde que en este momento no sabe realmente cuál es la causa que se le acusa, que no se va a referir al tema y no va a dar declaraciones", dijo una funcionaria municipal, quien pidió no revelar su nombre.

Los detenidos por este caso son una mujer de apellido He, de 40 años, y un hombre de apellido Ng, de 48 años, ambos orientales naturalizados costarricenses.

Los sospechosos aprehendidos quedaron a las órdenes del Ministerio Público para el debido proceso.

