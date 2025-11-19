Decomisan 812 paquetes de cocaína camuflados en cargamento de yuca en Moín

Este miércoles, las autoridades confirmaron el decomiso de 812 paquetes de cocaína ocultos en un contenedor ubicado en la Terminal de Contenedores de Moín, en Limón.



El ministro de Seguridad, Mario Zamora, informó que la droga se encontraba en un cargamento de yuca con destino a Países Bajos.

"El hallazgo se logró gracias a la inspección realizada mediante el escáner del puerto, tecnología que permitió detectar inconsistencias en la estructura del contenedor y dentro de la carga lícita", comentó Zamora.

Tras la alerta generada por el escáner, se coordinó con la Policía de Control de Drogas (PCD) para el proceso de judicialización, determinando que dentro de las cajas de yuca se ocultaban los 812 paquetes de cocaína.



En la inspección participaron los cuerpos policiales involucrados en la Operación Soberanía y se contó, además, con el apoyo de un can especializado en la detección de estupefacientes.

