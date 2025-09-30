“Deben establecer denuncias judiciales”: MEP reacciona tras riña de colegiales en mall

El Ministerio de Educación Pública (MEP) se refirió este martes a la violenta riña entre colegiales, ocurrida la noche del lunes en el centro comercial Multicentro, en Desamparados, donde una madre y su hijo resultaron heridos con un arma blanca.



Dennis Jiménez, de la Dirección Regional de Educación de Desamparados, informó que, aunque los disturbios no se dieron dentro de un centro educativo ni durante horario de clases, están al tanto de lo sucedido.

“La Dirección Regional de Educación de Desamparados fue informada sobre hechos ocurridos anoche en unas instalaciones privadas de la zona. Los disturbios ocurren fuera del horario lectivo y de algún centro educativo.

"Se entiende que involucra a personas estudiantes y personas fuera del sistema educativo. Sin embargo, el centro educativo activa protocolos de seguridad con Fuerza Pública para mantener la seguridad en la instalación. Sobre las personas afectadas, deben establecer las denuncias a nivel judicial”, señaló Jiménez.

El centro comercial Multicentro se pronunció sobre los hechos en un comunicado y aseguró que “lamenta profundamente la violencia que dejó a una madre y su hijo heridos de arma blanca dentro de las instalaciones”.

“El servicio de seguridad privada Securitas actuó con rapidez y aplicó los protocolos para estos casos, apoyándose en la Fuerza Pública”, informó la administración.

Además, Marlon Cubillo, director de la Fuerza Pública, confirmó a Teletica.com que los presuntos agresores son dos menores de 15 y 16 años, quienes fueron remitidos a la Fiscalía Penal Juvenil.



Hasta el momento, se desconocen las causas que provocaron el enfrentamiento.