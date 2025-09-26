DEA pide a Costa Rica extradición de tres detenidos por sospechas de narcotráfico

Tres sospechosos de narcotráfico en Costa Rica son requeridos por la Administración para el Control de Drogas (DEA) de los Estados Unidos para extradición.



El Tribunal Penal del I Circuito Judicial de San José ordenó este jueves la detención provisional de tres hombres, quienes actualmente descuentan prisión preventiva, para tal fin.

"Los requeridos son de apellidos Restrepo Uribe, colombiano naturalizado costarricense; Sinisterra Lozano, colombiano con permiso de trabajo en Costa Rica; y Sánchez Chavarro, ciudadano venezolano residente en el país.

"La petición provino del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Medio de Florida, donde se les investiga por presuntos delitos de narcotráfico", indicó el Ministerio Público.

La captura de estos sujetos había ocurrió el pasado 1° de junio en San José, durante un operativo realizado en un estacionamiento, cuando iban a realizar una entrega de 70 kilogramos de cocaína, los cuales iban ocultos en un vehículo adaptado para el transporte de drogas.



De acuerdo con las diligencias realizadas por la Fiscalía Adjunta Especializada en Delincuencia Organizada, los tres hombres habrían integrado una organización criminal transnacional dedicada al envío de cocaína desde Costa Rica hacia territorio estadounidense.

La detención provisional de los sospechosos se ordenó por un plazo de al menos dos meses.

