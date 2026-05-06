De vender droga a robar negocios: el nuevo rostro del delito en Limón

El debilitamiento de las principales bandas de narcotráfico en la provincia ha provocado que muchos de sus exintegrantes pasen de ser vendedores de droga a convertirse en ladrones y asaltantes en la vía pública.

Así lo confirma la Fuerza Pública, que señala este fenómeno como común en zonas donde las estructuras criminales pierden poder tras capturas o extradiciones de sus líderes.

La detención de figuras como Tony Peña Russel, el extraditado Edwin López Vega, alias “Pecho de Rata”, y el desmantelamiento del Cártel del Caribe Sur, ha dejado a sus antiguos miembros sin control territorial ni puntos de venta de droga. Ante esta situación, muchos optan por mantenerse en el mundo criminal a través de asaltos.

Un ejemplo reciente ocurrió en Cieneguita de Limón, donde cuatro sujetos fueron detenidos tras asaltar un negocio y disparar contra oficiales. Los sospechosos están vinculados con estructuras narco que operaban en el cantón central y cuentan con antecedentes por tenencia de droga, decomiso de armas y homicidio.

Autoridades y especialistas coinciden en que contener este fenómeno requiere una intervención integral, pues en la mayoría de los casos los exintegrantes de estas bandas buscan nuevas formas de delinquir cuando no son capturados.

El caso reportado en Limón se encuentra bajo investigación del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).