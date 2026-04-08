De un millón por viaje a 18 millones por noche: el negocio oculto del robo de combustible

La Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE) opera un oleoducto de más de 400 kilómetros que conecta Limón con Puntarenas y permite el transporte de combustibles a lo largo del país. No obstante, en distintos puntos de este recorrido, organizaciones criminales realizan tomas ilegales que generan importantes ganancias económicas.

En los últimos ocho años, el Estado ha registrado pérdidas que superan los ₡14 mil millones como consecuencia de esta actividad ilícita.

Telenoticias obtuvo el testimonio de un hombre que fue condenado a casi diez años de prisión por participar en el robo de hidrocarburos. Según relató, su participación comenzó en 2017, cuando llegó a ganar un millón de colones únicamente por transportar combustible robado.

El sujeto explicó el método que utilizaban para sustraer el hidrocarburo.

“Yo hacía una broca de un cuarto. Aproximadamente, esa broca me producía para cargar una tanqueta o mil litros de combustible, para que sea más claro, entre ocho y diez minutos, dependiendo de la presión. Aproximadamente, cuarenta y seis mil litros en una noche con una broca de un cuarto”, contó.

De acuerdo con su relato, en ese momento el diésel se comercializaba en el mercado negro en alrededor de ₡400 por litro, mientras que la gasolina alcanzaba los ₡500 por litro. Estas condiciones permitían obtener ganancias elevadas en muy poco tiempo.

“Solo una noche de trabajo eran dieciocho millones mínimo. Yo trabajaba tres o cuatro veces por semana para poder descansar un poco”, señaló.