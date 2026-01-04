De terror: Cámara captó mortal atropello de personas que bailaban en Santa Cruz

Un video captado por una cámara de seguridad registró el momento exacto del mortal atropello ocurrido la madrugada de este domingo en Veintisiete de Abril de Santa Cruz, Guanacaste, donde un vehículo embistió a un grupo de personas que se encontraba bailando, provocando la muerte de dos personas y dejando varios heridos.



De acuerdo con la Cruz Roja Costarricense, la emergencia fue atendida a las 05:22 a.m., luego de que un automóvil liviano perdiera el control y arrollara a varias personas que estaban en el lugar.

En las imágenes, que ya circulan en redes sociales, se observa cómo el vehículo irrumpe de forma violenta contra el grupo, generando escenas de pánico y desesperación.



Al llegar al sitio, los cuerpos de emergencia confirmaron que un menor de 12 años y un hombre fueron declarados sin signos vitales en la escena. Además, un hombre fue trasladado en condición urgente a la Clínica de Santa Cruz.



Otras cinco personas fueron valoradas por los socorristas y catalogadas en condición estable, por lo que no requirieron traslado a un centro médico.



Las autoridades mantienen bajo investigación las circunstancias que provocaron que el conductor perdiera el control del vehículo, mientras el video se ha convertido en una pieza clave para el análisis del caso.

