De ocho disparos asesinan a hombre en Aserrí

Un hombre de aproximadamente 35 años, identificado como Raymond Chaves González, fue asesinado la tarde de este lunes en el sector de Barrio El Carmen, en Aserrí.

El reporte preliminar de las autoridades indica que la víctima llegó al lugar, estacionó su motocicleta y, en ese momento, fue abordada por dos sicarios que también viajaban en moto. Los agresores le dispararon en múltiples ocasiones, provocándole la muerte en el sitio.

Según información obtenida por Telenoticias, cerca del cuerpo de Chaves se encontró una bolsa con droga y un arma de fuego tipo revólver calibre .38, que estaban en su posesión.

Las autoridades presumen que el hombre estaría vendiendo estupefacientes en un sector controlado por un grupo criminal conocido como “Los Gemelos”.

De acuerdo con fuentes judiciales, Chaves era vecino de San Rafael Abajo de Desamparados y conocido por las autoridades policiales, ya que contaba con antecedentes por lesiones, robos y asaltos cometidos en el cantón de Garabito, Puntarenas.

Debido a estos delitos, estuvo en prisión durante 10 años, entre 2012 y 2022. En los últimos años residía en Desamparados. Incluso, la motocicleta en la que se transportaba estaba inscrita a nombre de una menor de edad que también registra partes policiales.

Las autoridades no descartan que este hecho esté relacionado con un ajuste de cuentas, ya que Chaves habría ingresado a un territorio dominado por otro grupo criminal. Como parte de las diligencias, los investigadores judiciales ya recolectaron videos de seguridad en los que se observa a los motorizados que dispararon contra el hombre.