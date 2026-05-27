De cada 100 autos robados, solo 5 regresan a manos de sus dueños

Solo el 5% de los vehículos robados durante este año han sido recuperados por la Policía, una cifra que preocupa a las autoridades ante el aumento de este delito.

El robo de vehículos se mantiene como una de las principales inquietudes del Poder Ejecutivo en materia de seguridad, así lo reconoció la presidenta Laura Fernández.

De acuerdo con datos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), en lo que va del año más de 1.700 vehículos han sido reportados como robados en el país. Sin embargo, según un reciente informe de la Fuerza Pública, apenas el 5% de esos automotores han logrado ser recuperados mediante operativos policiales.

El balance oficial detalla que los oficiales recuperaron 21 automóviles y pick-ups, 68 motocicletas y 11 cabezales, gracias a controles vehiculares, operativos preventivos y acciones de seguimiento realizadas en diferentes sectores del país.

Recientemente, las autoridades del OIJ desarticularon una banda dedicada al robo y aparente alteración de vehículos. Muchas de las víctimas descubrieron las irregularidades hasta el momento de acudir a la revisión técnica vehicular.

Las autoridades insisten en que, si usted es víctima de este delito, es fundamental presentar la denuncia ante el OIJ para facilitar las investigaciones y la recuperación de los vehículos.