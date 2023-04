Daniel Calderón: "Medidas como monitoreo electrónico no dan resultado y son carga adicional"

“Los delitos que nos están disparando la violencia tengan un abordaje diferente, tráfico de drogas, robos agravados, agresiones y tentativas de homicidios, ahí sí, nosotros esperaríamos que la gente que la policía detiene tenga una atención desde lo judicial mucho más severa y contundente, porque medidas como monitoreo electrónico no dan resultado y se han convertido en una carga adicional, tenemos que desplazar equipo policial a verificar el cumplimiento de las medidas y hemos encontrado personas que no las cumplen o incluso no tienen restricción de nada, en casos graves de narcotráfico, por ejemplo”, explicó Calderón.